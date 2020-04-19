إصابة جديدة بـ"كورونا" في جازان.. سُجلت ببيش وتم اتخاذ الإجراءات

لليوم الرابع على التوالي وفق تقرير "الصحة"

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان لليوم الرابع على التوالي، ووفق تقرير "الصحة" فالحالة التي تم تسجيلها كانت في بيش شمال منطقة جازان.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات لحصر المخالطين للمصاب.

يشار إلى أنه قد أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" لشاب يبلغ 34 عاماً من العمر في منطقة جازان، إضافة إلى حالة إصابة جديدة.

وبحسب تقارير وزارة الصحة، فإن محافظة صامطة جنوب منطقة جازان قد سجلت ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وتسجيل حالتين في صبيا والطوال وحالة في محافظة العارضة، وتم تسجيل حالة جديدة اليوم في بيش، مشيراً إلى أن جازان سجلت حتى الآن 22 إصابة مؤكدة.