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"موارد الرياض" تنفذ أكثر من "2000" زيارة وتضبط 57 مخالفة

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

تمكنت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ أكثر من ألفي زيارة ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأسفرت الزيارات التفتيشية التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن ضبط 57 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتوجيه 90 إنذارًا وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

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"موارد الرياض" تنفذ أكثر من "2000" زيارة وتضبط 57 مخالفة
سبق

تمكنت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ أكثر من ألفي زيارة ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأسفرت الزيارات التفتيشية التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن ضبط 57 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتوجيه 90 إنذارًا وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:44 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
07:10 PM

"موارد الرياض" تنفذ أكثر من "2000" زيارة وتضبط 57 مخالفة

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من تنفيذ أكثر من ألفي زيارة ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها لمتابعة التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأسفرت الزيارات التفتيشية التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن ضبط 57 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتوجيه 90 إنذارًا وتم اتخاذ اللازم حيالها حسب الاختصاص.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

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