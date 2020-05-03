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ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

عدد حالات الوفاة زاد 74 والإجمالي 6649

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:40 AM

ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

عدد حالات الوفاة زاد 74 والإجمالي 6649

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.

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