ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

عدد حالات الوفاة زاد 74 والإجمالي 6649

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.