ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.
وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.
وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.
وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع 793 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.
وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.