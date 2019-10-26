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وزير الصحة يعلن نجاح عملية نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً لـ٧ أشخاص

في عمليات قام بها جراحون سعوديون

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة عن نجاح عملية نقل أعضاء امرأة ميتة دماغيًا لسبعة أشخاص، في عملية ناجحة بتوفيق الله، قام بها جراحون سعوديون.

وقال الربيعة في تغريدات عبر حسابه على تويتر: امرأة متوفاة تنقذ حياة سبعة أشخاص،‏ تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص.

وأوضح الربيعة أنه تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين وزراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين وتم زراعة القلب لمريض وأوضح أن الكلية نقلت لمريض.

وبين أن ذلك ‏تم حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة وقام بجميع عمليات الزراعة جراحون سعوديون.

وقدم الربيعة ‏شكره لأهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.

وقال: "التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير، ‏مئات الأشخاص لدينا يموتون سنوياً بسبب عدم توفر الأعضاء".

يشار إلى أن عمليات الزراعة ‏تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة الموت الدماغي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يعلن نجاح عملية نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً لـ٧ أشخاص
سبق

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة عن نجاح عملية نقل أعضاء امرأة ميتة دماغيًا لسبعة أشخاص، في عملية ناجحة بتوفيق الله، قام بها جراحون سعوديون.

وقال الربيعة في تغريدات عبر حسابه على تويتر: امرأة متوفاة تنقذ حياة سبعة أشخاص،‏ تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص.

وأوضح الربيعة أنه تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين وزراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين وتم زراعة القلب لمريض وأوضح أن الكلية نقلت لمريض.

وبين أن ذلك ‏تم حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة وقام بجميع عمليات الزراعة جراحون سعوديون.

وقدم الربيعة ‏شكره لأهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.

وقال: "التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير، ‏مئات الأشخاص لدينا يموتون سنوياً بسبب عدم توفر الأعضاء".

يشار إلى أن عمليات الزراعة ‏تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
07:43 PM

وزير الصحة يعلن نجاح عملية نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً لـ٧ أشخاص

في عمليات قام بها جراحون سعوديون

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة عن نجاح عملية نقل أعضاء امرأة ميتة دماغيًا لسبعة أشخاص، في عملية ناجحة بتوفيق الله، قام بها جراحون سعوديون.

وقال الربيعة في تغريدات عبر حسابه على تويتر: امرأة متوفاة تنقذ حياة سبعة أشخاص،‏ تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص.

وأوضح الربيعة أنه تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين وزراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين وتم زراعة القلب لمريض وأوضح أن الكلية نقلت لمريض.

وبين أن ذلك ‏تم حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة وقام بجميع عمليات الزراعة جراحون سعوديون.

وقدم الربيعة ‏شكره لأهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.

وقال: "التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير، ‏مئات الأشخاص لدينا يموتون سنوياً بسبب عدم توفر الأعضاء".

يشار إلى أن عمليات الزراعة ‏تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

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