مشاعر الإعجاب تخالط الإثارة.. نجوم "رالي داكار السعودية" في لقطات خاصة

أجواء فريدة وإبداع يكشفان قدرة المملكة على استضافة أقوى المنافسات العالمية

يستمر "رالي داكار السعودية 2022" في نشر أجواء المغامرة والتحدي، في مختلف مراحله، راسماً الإعجاب على وجوه المتسابقين فيه؛ حيث بدأت وتيرة الإثارة والتنافس في الرالي بالتصاعد وخاصة مع اقتراب نهاية المرحلة الحادية عشرة، وترقّب انطلاق المرحلة الأخيرة صباح غد الجمعة من بيشة إلى جدة التي يبلغ مسارات طولها 676 كيلومتراً، وستكون المنصة النهائية على كورنيش جدة.

ونشر نجوم السباق في الرالي العريق عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً للتحديات والمغامرات التي أحبوها في الرالي الأشهر، وروَّج البعض الآخر لقدراته على التضاريس المغايرة.

كما حرص نجوم السباق في الرالي على بث مشاعر الإعجاب المنقطع النظير لمتابعيهم بالجوانب السياحية والتراثية التي تمتلكها المملكة في أراضيها وطبيعتها التي لا مثيل لها، وقدرتها على منافسة أقوى دول العالم في استضافة الأحداث الكبرى.

وتسابق نجوم السباق المشاركون في تقديم عبارات الشكر والتقدير لحكومة وشعب المملكة، مع تفاعل وإعجاب متابعيهم في تلك الحسابات، الذين عاشوا معهم تجربة فريدة مليئة بأجمل لحظات المتعة والاستمتاع بالمنافسة المعتادة في هذا الرالي الأصعب في العالم.