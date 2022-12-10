"العبادي" يعلن انتهاء الحرب ضدّ "داعش" بعد السيطرة على الحدود السورية

قال: لا يمكن لأيّ دولة سلب هوية فلسطين أدعو إلى تكاتف الأمة لمحاربة العدو

أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي؛ السبت، انتهاء الحرب ضدّ "داعش" عقب إعلانه تحرير الحدود العراقية - السورية بالكامل من سيطرة التنظيم الإرهابي.

وقال "العبادي"؛ في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الإعلام العربي: قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية – العراقية، ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد "داعش".

وأضاف وفق "روسيا اليوم": معركتنا مع العدو الذي أراد أن يقتل حضاراتنا، لكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا وبفترة وجيزة هزيمة "داعش"، داعياً في الوقت نفسه إلى توحيد الصفوف للانتصار ضد المخططات الخارجية.

وأردف: تحقيق النهضة بحاجة إلى تكاتف الأمة والأمة المهزومة لا يمكنها هزيمة العدو والبعض يريد كسر إرادة الأمة من خلال نقل سفارة إسرائيل إلى القدس.

وتابع: أي دولة لا يمكنها سلب هوية فلسطين ولا أدعو إلى التحشيد العسكري إنما أدعو إلى التكاتف لمحاربة العدو.

وأكّد رئيس الوزراء، أن تقليص المسافة بحاجة إلى صراحة ومعالجة الأمراض وإصلاح ما فسد أمر ضروري، وخلافنا بشان الإصلاح سيزيد الفساد، مشيراً إلى أن الوقت حان لإجراء الإصلاح.