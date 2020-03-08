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"الداخلية": تعليق الدخول والخروج من القطيف ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة

أكدت على تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً)، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال العدوى.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظراً لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ(11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس "كورونا" الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وحيث إن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي توجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكل الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر ما يلي:

1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالا)ً.

2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادةً في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

4. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونياً ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضماناً لسلامة الجميع. والله الموفق.

وزارة الداخلية محافظة القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": تعليق الدخول والخروج من القطيف ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة
سبق

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً)، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال العدوى.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظراً لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ(11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس "كورونا" الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وحيث إن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي توجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكل الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر ما يلي:

1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالا)ً.

2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادةً في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

4. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونياً ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضماناً لسلامة الجميع. والله الموفق.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
03:26 PM
اخر تعديل
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
07:42 PM

"الداخلية": تعليق الدخول والخروج من القطيف ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة

أكدت على تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً)، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال العدوى.

تفصيلاً، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظراً لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ(11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس "كورونا" الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وحيث إن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي توجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكل الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس بإذن الله، فقد تقرر ما يلي:

1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالا)ً.

2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

3. وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادةً في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

4. تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونياً ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضماناً لسلامة الجميع. والله الموفق.

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