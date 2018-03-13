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600 ألف رغيف و91 جراحة.. أيادي "سلمان للإغاثة" تواصل عطاءَها باليمن ولبنان

فيما قدم المركز 300 سلّة غذائية في مديرية حديبو بـ"سقطرى" استفاد منها 1800 فرد

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون اليمنية؛ حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 91 عملية جراحية للأطفال المستفيدين.

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ 300 سلة غذائية في مناطق: "مدهب" و"لوحصيهن" و"طيدع" و"شاعب" و"حميهل" و"تروبة" و"شيوخ" التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 1,800 فرد؛ حيث يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

وفي لبنان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء؛ 624 ألف رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري؛ حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن لبنان سقطرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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600 ألف رغيف و91 جراحة.. أيادي "سلمان للإغاثة" تواصل عطاءَها باليمن ولبنان
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون اليمنية؛ حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 91 عملية جراحية للأطفال المستفيدين.

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ 300 سلة غذائية في مناطق: "مدهب" و"لوحصيهن" و"طيدع" و"شاعب" و"حميهل" و"تروبة" و"شيوخ" التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 1,800 فرد؛ حيث يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

وفي لبنان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء؛ 624 ألف رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري؛ حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
06:54 PM

600 ألف رغيف و91 جراحة.. أيادي "سلمان للإغاثة" تواصل عطاءَها باليمن ولبنان

فيما قدم المركز 300 سلّة غذائية في مديرية حديبو بـ"سقطرى" استفاد منها 1800 فرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون اليمنية؛ حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 91 عملية جراحية للأطفال المستفيدين.

فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس؛ 300 سلة غذائية في مناطق: "مدهب" و"لوحصيهن" و"طيدع" و"شاعب" و"حميهل" و"تروبة" و"شيوخ" التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 1,800 فرد؛ حيث يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

وفي لبنان وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء؛ 624 ألف رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري؛ حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في المركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

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