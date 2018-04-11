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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

لليوم الرابع .. جازان خارج إعلان إصابات كورونا في المملكة.. 17 حالة والنشطة 4

بين شهري مارس وأبريل

لم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات .


وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة في شهر مارس الماضي وأعلنت حتى الآن في أبريل عن تسجيل 8 حالات، ووفق الإحصاءات فإن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا عددها 4 .



يشار إلى أن أول إعلان عن حالات مصابة بالفيروس في جازان كان مطلع الشهر الماضي قبل إيقاف رحلات السفر وكانت لشخصين قادمين من المغرب، و٣ حالات في صامطة وحالة في العارضة وأخرى لم تحدد مواقعها السكنية وفق الإحصاءات.

جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لليوم الرابع .. جازان خارج إعلان إصابات كورونا في المملكة.. 17 حالة والنشطة 4
سبق

لم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات .


وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة في شهر مارس الماضي وأعلنت حتى الآن في أبريل عن تسجيل 8 حالات، ووفق الإحصاءات فإن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا عددها 4 .



يشار إلى أن أول إعلان عن حالات مصابة بالفيروس في جازان كان مطلع الشهر الماضي قبل إيقاف رحلات السفر وكانت لشخصين قادمين من المغرب، و٣ حالات في صامطة وحالة في العارضة وأخرى لم تحدد مواقعها السكنية وفق الإحصاءات.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:28 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:08 PM

لليوم الرابع .. جازان خارج إعلان إصابات كورونا في المملكة.. 17 حالة والنشطة 4

بين شهري مارس وأبريل

A A A
محمد المواسي - جازان
12
15,457

لم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات .


وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة في شهر مارس الماضي وأعلنت حتى الآن في أبريل عن تسجيل 8 حالات، ووفق الإحصاءات فإن الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا عددها 4 .



يشار إلى أن أول إعلان عن حالات مصابة بالفيروس في جازان كان مطلع الشهر الماضي قبل إيقاف رحلات السفر وكانت لشخصين قادمين من المغرب، و٣ حالات في صامطة وحالة في العارضة وأخرى لم تحدد مواقعها السكنية وفق الإحصاءات.

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