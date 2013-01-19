شاهد.. قائد قوات الأمن الخاصة يكرم المتقاعدين

تقديراً لما قدموه من خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم

رعى قائد قوات الأمن الخاصة، الفريق الركن، مفلح بن سليم العتيبي، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي قوات الأمن الخاصة لهذا العام من العسكريين والمدنيين.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية لقائد قوات الأمن الخاصة بزملائه المتقاعدين عبر فيها عن اعتزازه بهم وبما قدموه من أعمال ساهمت في تطور وتقدم قوات الأمن الخاصة.

وقال "العتيبي" إن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً لرجال قوات الأمن الخاصة الأوفياء الذين خدموا دينهم ومليكهم ووطنهم بإخلاص وتفانٍ طوال فترة عملهم.

وألقى اللواء متقاعد، عبدالله بن محمد الثمالي كلمة نيابة عن زملائه المتقاعدين، عبر فيها عن شكره لقائد القوات على تشريفه الحفل وعلى هذه البادرة الطيبة التي تعكس اهتمام القيادة برجالها الذين خدموا في ميادين العز والشرف.

وألقى الشاعر الرقيب أول، صالح بن هادي الشويب، قصيدة بهذه المناسبة، واختتم الحفل بمأدبة غداء أقيمت بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.