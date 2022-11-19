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شاهد.. "سناب الداخلية" يستعرض طرق تدريب واختبار المتقدمات على طلب رخص القيادة

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تغطية ميدانية قام بها لإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتضمنت التغطية استعراض طرق تدريب واختبار المتقدمات على طلب استخراج رخص القيادة.

يشار إلى أن حساب الداخلية على منصة "سناب شات"، يعتبر نافذة تُطل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداءً لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

وزارة الداخلية رخص القيادة جامعة الأميرة نورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "سناب الداخلية" يستعرض طرق تدريب واختبار المتقدمات على طلب رخص القيادة
سبق

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تغطية ميدانية قام بها لإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتضمنت التغطية استعراض طرق تدريب واختبار المتقدمات على طلب استخراج رخص القيادة.

يشار إلى أن حساب الداخلية على منصة "سناب شات"، يعتبر نافذة تُطل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداءً لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
05:41 PM

شاهد.. "سناب الداخلية" يستعرض طرق تدريب واختبار المتقدمات على طلب رخص القيادة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,689

نشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تغطية ميدانية قام بها لإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتضمنت التغطية استعراض طرق تدريب واختبار المتقدمات على طلب استخراج رخص القيادة.

يشار إلى أن حساب الداخلية على منصة "سناب شات"، يعتبر نافذة تُطل على المجتمع السعودي؛ ليكون الجميع على اطلاع دائم على أخبار الوزارة وقطاعاتها الأمنية وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويتنوع الحساب في المواد التي يوفرها للمتابع، ما بين تغطيات خاصة وأخبار يومية، وكذلك شرح لأبرز خدمات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة، كما يذكّر الحساب بشهداء الواجب من رجال الأمن الذين ضحوْا بأرواحهم فداءً لدينهم وملكهم ووطنهم، ويوفر معلومات تُعرّف بمهام رجال الأمن، والتحديات التي يواجهونها في تنفيذها، إضافة إلى أرقام وحقائق عن جهود قطاعات الوزارة كافة، وصور من الميدان لرجال الأمن في مواقعهم المختلفة.

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