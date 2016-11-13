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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السلفادور

على عمق 77 كيلو متراً

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر السلفادور.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلو متراً، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

زلزال

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السلفادور
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر السلفادور.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلو متراً، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:24 AM

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السلفادور

على عمق 77 كيلو متراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر السلفادور.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلو متراً، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

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