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"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم دورة في "الأمن السيبراني"

دعا مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الراغبين بالتسجيل في الدورة التدريبية حول مقدمة في الأمن السيبراني.

وأوضح مدير المركز المهندس فالح القحطاني أن الدورة ستستمر لمدة أربعة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية، ويقدمها أعضاء هيئة التدريب بالكلية المتخصصون في الأمن السيبراني، وستكون عن بعد عبر تطبيق (Team).

وأبان أن المشارك فيها يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات بالأمن السيبراني.

وبيّن أن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يقدم العديد من الدورات والبرامج التدريبية خلال العام التدريبي لجميع فئات المجتمع.

ودعا من يرغب بالتسجيل إلى التواصل على حساب المركز تويتر Community _ csc@ مؤكدًا أن المقاعد محدودة.

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"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم دورة في "الأمن السيبراني"
سبق

دعا مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الراغبين بالتسجيل في الدورة التدريبية حول مقدمة في الأمن السيبراني.

وأوضح مدير المركز المهندس فالح القحطاني أن الدورة ستستمر لمدة أربعة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية، ويقدمها أعضاء هيئة التدريب بالكلية المتخصصون في الأمن السيبراني، وستكون عن بعد عبر تطبيق (Team).

وأبان أن المشارك فيها يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات بالأمن السيبراني.

وبيّن أن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يقدم العديد من الدورات والبرامج التدريبية خلال العام التدريبي لجميع فئات المجتمع.

ودعا من يرغب بالتسجيل إلى التواصل على حساب المركز تويتر Community _ csc@ مؤكدًا أن المقاعد محدودة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
08:18 PM

"كلية الاتصالات" بالرياض تنظم دورة في "الأمن السيبراني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الراغبين بالتسجيل في الدورة التدريبية حول مقدمة في الأمن السيبراني.

وأوضح مدير المركز المهندس فالح القحطاني أن الدورة ستستمر لمدة أربعة أيام بواقع 16 ساعة تدريبية، ويقدمها أعضاء هيئة التدريب بالكلية المتخصصون في الأمن السيبراني، وستكون عن بعد عبر تطبيق (Team).

وأبان أن المشارك فيها يمنح شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات بالأمن السيبراني.

وبيّن أن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يقدم العديد من الدورات والبرامج التدريبية خلال العام التدريبي لجميع فئات المجتمع.

ودعا من يرغب بالتسجيل إلى التواصل على حساب المركز تويتر Community _ csc@ مؤكدًا أن المقاعد محدودة.

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