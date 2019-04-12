البحرين.. 47 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ليصل إجمالي الإصابات إلى 524 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" "كوفيد 19" ليصل إجمالي الإصابات في البحرين إلى 524 حالة قائمة.

وأشارت إلى أن 45 حالة من أصل الـ47 التي تم تسجيلها اليوم تعود لعمالة وافدة، وحالتين من الخارج.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي تعافٍ إضافيتين ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 557.



ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية أعلنت الصحة عن دخول حالة إضافية إلى العناية المركزة ليصبح إجمالي الحالات في العناية 4 حالات، فيما هناك 520 حالة مستقرة.

وأجرت وزارة الصحة حتى الآن 63300 فحصاً طبياً حول "كورونا".