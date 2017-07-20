بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ "515.016" حاجًّا. وأفادت المديرية العامة للجوازات بأن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "503.118" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "7045" حاجًّا، وعبر البحر "4853" حاجًّا، بزيادة "43.008" حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة "9%".

وصول "515.016" حاجًّا إلى المملكة حتى نهاية أمس وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-20 بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ "515.016" حاجًّا.



وأفادت المديرية العامة للجوازات بأن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "503.118" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "7045" حاجًّا، وعبر البحر "4853" حاجًّا، بزيادة "43.008" حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة "9%".

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:58 PM

وصول "515.016" حاجًّا إلى المملكة حتى نهاية أمس عبر جميع المنافذ.. بزيادة نسبتها 9% عن العام الماضي





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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ "515.016" حاجًّا.



وأفادت المديرية العامة للجوازات بأن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "503.118" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "7045" حاجًّا، وعبر البحر "4853" حاجًّا، بزيادة "43.008" حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة "9%".