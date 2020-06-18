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رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران ومحافظتين بالمنطقة

في حالة يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية وتستمر حتى الساعة 11 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11 مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران ومحافظتين بالمنطقة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11 مساءً.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
09:35 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران ومحافظتين بالمنطقة

في حالة يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية وتستمر حتى الساعة 11 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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263

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11 مساءً.

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