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على خطى والده.. الياباني "ساجاوارا" يسعى لتخليد اسمه بتاريخ الراليات من بوابة حائل

أكد أن رالي حائل سيكون أول اختبار حقيقي وأفضل تجربة لمركبته الجديدة

يحاول الياباني تيروهيتو ساجاوارا (50 عامًا)، صاحب المركز السادس برالي داكار 2018، أن يخلد اسمه في ذاكرة تاريخ الراليات، وقد فضَّل السير على خطى والده المصنف أحد أساطير بطولة داكار العالمية، مؤكدًا أن رالي حائل تويوتا الدولي 2021 سيكون أول اختبار حقيقي، وأفضل تجربة لمركبته الجديدة التي صنعتها شركة هينو بطراز ومحرك 600-HYBRID.

وتفصيلاً، قال " ساجاوارا " إنه لا يوجد في اليابان مثل التضاريس الموجودة في السعودية، وإنه عاقد العزم على الاستفادة من هذه التجربة على أكمل وجه. موضحًا أن مركبته "فئة T5" التي استغرق وصولها للسعودية أكثر من شهر قادمة من اليابان عبر البحر ستخضع لاختبار حقيقي في رالي حائل قبل المشاركة في داكار 2022م.

وكانت أول تجربة لساجاوارا في الراليات في عام 1999م عندما اختاره والده ليكون ملاحًا له في سباق داكار قبل أن يمسك عجلة القيادة لأول مرة في داكار 2005م قائدًا للمركبة.

ويعتبر ساجاوارا والده قدوته الرياضية بسبب مشاركته في 36 نسخة من داكار، حقق فيها المركز الثاني خمس مرات، أعوام "1994، 1995، 1998، 2001 و2005".

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على خطى والده.. الياباني "ساجاوارا" يسعى لتخليد اسمه بتاريخ الراليات من بوابة حائل
سبق

يحاول الياباني تيروهيتو ساجاوارا (50 عامًا)، صاحب المركز السادس برالي داكار 2018، أن يخلد اسمه في ذاكرة تاريخ الراليات، وقد فضَّل السير على خطى والده المصنف أحد أساطير بطولة داكار العالمية، مؤكدًا أن رالي حائل تويوتا الدولي 2021 سيكون أول اختبار حقيقي، وأفضل تجربة لمركبته الجديدة التي صنعتها شركة هينو بطراز ومحرك 600-HYBRID.

وتفصيلاً، قال " ساجاوارا " إنه لا يوجد في اليابان مثل التضاريس الموجودة في السعودية، وإنه عاقد العزم على الاستفادة من هذه التجربة على أكمل وجه. موضحًا أن مركبته "فئة T5" التي استغرق وصولها للسعودية أكثر من شهر قادمة من اليابان عبر البحر ستخضع لاختبار حقيقي في رالي حائل قبل المشاركة في داكار 2022م.

وكانت أول تجربة لساجاوارا في الراليات في عام 1999م عندما اختاره والده ليكون ملاحًا له في سباق داكار قبل أن يمسك عجلة القيادة لأول مرة في داكار 2005م قائدًا للمركبة.

ويعتبر ساجاوارا والده قدوته الرياضية بسبب مشاركته في 36 نسخة من داكار، حقق فيها المركز الثاني خمس مرات، أعوام "1994، 1995، 1998، 2001 و2005".

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
10:17 PM

على خطى والده.. الياباني "ساجاوارا" يسعى لتخليد اسمه بتاريخ الراليات من بوابة حائل

أكد أن رالي حائل سيكون أول اختبار حقيقي وأفضل تجربة لمركبته الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحاول الياباني تيروهيتو ساجاوارا (50 عامًا)، صاحب المركز السادس برالي داكار 2018، أن يخلد اسمه في ذاكرة تاريخ الراليات، وقد فضَّل السير على خطى والده المصنف أحد أساطير بطولة داكار العالمية، مؤكدًا أن رالي حائل تويوتا الدولي 2021 سيكون أول اختبار حقيقي، وأفضل تجربة لمركبته الجديدة التي صنعتها شركة هينو بطراز ومحرك 600-HYBRID.

وتفصيلاً، قال " ساجاوارا " إنه لا يوجد في اليابان مثل التضاريس الموجودة في السعودية، وإنه عاقد العزم على الاستفادة من هذه التجربة على أكمل وجه. موضحًا أن مركبته "فئة T5" التي استغرق وصولها للسعودية أكثر من شهر قادمة من اليابان عبر البحر ستخضع لاختبار حقيقي في رالي حائل قبل المشاركة في داكار 2022م.

وكانت أول تجربة لساجاوارا في الراليات في عام 1999م عندما اختاره والده ليكون ملاحًا له في سباق داكار قبل أن يمسك عجلة القيادة لأول مرة في داكار 2005م قائدًا للمركبة.

ويعتبر ساجاوارا والده قدوته الرياضية بسبب مشاركته في 36 نسخة من داكار، حقق فيها المركز الثاني خمس مرات، أعوام "1994، 1995، 1998، 2001 و2005".

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