تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب التواصل مع "الشؤون الصحية"

تضمنت البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية على أن يجب فحص درجة الحرارة للعملاء والعاملين قبل دخول المحل أو المشغل بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية سعال أو ضيق في التنفس، إضافة إلى تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

وتضمنت أيضًا منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل ويجب حفظ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) في سجل خاص لفترة لا تقل عن أسبوعين حتى يسهل الرجوع إليها في عملية التقصي الوبائي والإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة وضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

وأضافت البروتوكولات أنه في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة نفسها أو الاتصال على 937 للإبلاغ عن وجود حالة مؤكدة في مقر العمل والتأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم وتطهير مكان العمل الخاص بالشخص المصاب ويجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقًا للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.

وفي حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قِبل الجهات المختصة ومراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19 وإنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها.

التوعية والتثقيف

وتضمنت البروتوكولات بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا "المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، ونشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل محال مشاغل الخياطة والأماكن البارزة وأن تتضمن التالي: طرق انتشار المرض والوقاية منه والتوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية واتباع آداب العطاس والسعال "استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع" ووضع لوحة تتضمن بيانًا بالأفعال المخالفة للاشتراطات الصحية وطريقة الإبلاغ عنها وحث الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة على تجنب الذهاب لمحال الخياطة وتوعية العملاء بأهمية غسل الملابس بعد استلامها من الخياط.

الوقاية

وتضمنت أيضًا البروتوكولات إلزام العملاء والموظفين بلبس الكمامات القماشية عند الوجود داخل محل - مشغل الخياطة والإرشادات والاشتراطات المتعلقة بحماية الفئة المستهدفة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتشديد على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية الموجودة داخل المكان (عدد العملاء في المحل، المسافة المحددة بين العملاء) والتقليل من التواصل الشخصي مع العملاء ولبس الكمامة عند التعامل مع العميل مع منع دخول الأطفال دون 7 سنوات إضافة عند أخذ المقاس يجب على الخياط يجب تجنب لمس جسم العميل بقدر الإمكان وتطهير اليدين قبل وبعد أخذ القياس.

وفيما يتعلق بمحال الخياطة النسائية الموجودة في صالونات التجميل، يجب منع تناوب العاملات بين محل الخياطة والتجميل وحصرهم على كل قسم على حدة، كذلك يجب فصل أماكن الانتظار بين الخدمتين وعدم تمكين أي عامل لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا "سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق" من العمل ويجب عزله حتى يتم فحصه لمرض كورونا المستجد وشفاؤه تمامًا وخلوه من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

ويجب على العاملين اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى ومنع تجربة الملابس في مشغل الخياطة والتشديد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تعقيم اليدين بمعقم معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون وتزويد العاملين والعملاء بوسائل وأدوات السلامة والحماية والتي تشمل القفازات والكمامات ويجب توفيرها عند المدخل.