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الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا

إجمالي المتعافين يرتفع إلى 33367

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:00 PM

الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا

إجمالي المتعافين يرتفع إلى 33367

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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