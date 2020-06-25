الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 33367
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-25
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:00 PM
الكويت تعلن شفاء 558 حالة من كورونا
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 33367
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، شفاء 558 إصابة من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.