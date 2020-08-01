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آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 96 شخصًا منذ بدء انتشار الجائحة

سجلت "الطائف" نسبة وفيات عالية تُقدر بـ 8 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لديها لـ96 وفاة بسبب فيروس كورونا، منذُ بدء الجائحة .

وأعلنت وزارة الصحة عن طريق تحديث قائمة الإصابات اليومية عن فيروس كورونا المُستجد، عن تسجيل "الطائف" لـ 29 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 9917 إصابة، فيما وصل التعافي كعدد إجمالي 8477 حالة، بعد تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة .

وما زال 1344 مُصابًا بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.

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آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917
سبق

سجلت "الطائف" نسبة وفيات عالية تُقدر بـ 8 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لديها لـ96 وفاة بسبب فيروس كورونا، منذُ بدء الجائحة .

وأعلنت وزارة الصحة عن طريق تحديث قائمة الإصابات اليومية عن فيروس كورونا المُستجد، عن تسجيل "الطائف" لـ 29 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 9917 إصابة، فيما وصل التعافي كعدد إجمالي 8477 حالة، بعد تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة .

وما زال 1344 مُصابًا بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:49 PM

آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917

ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 96 شخصًا منذ بدء انتشار الجائحة

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فهد العتيبي - الطائف
0
573

سجلت "الطائف" نسبة وفيات عالية تُقدر بـ 8 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لديها لـ96 وفاة بسبب فيروس كورونا، منذُ بدء الجائحة .

وأعلنت وزارة الصحة عن طريق تحديث قائمة الإصابات اليومية عن فيروس كورونا المُستجد، عن تسجيل "الطائف" لـ 29 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 9917 إصابة، فيما وصل التعافي كعدد إجمالي 8477 حالة، بعد تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة .

وما زال 1344 مُصابًا بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.

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