بـ5 مواجهات مثيرة.. انطلاق الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان للأولى

الباطن تُوّج بلقب بطل الشتاء.. اليوم الثلاثاء

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات لحساب الجولة العشرين.

وكان الباطن قد حسم الصدارة مع نهاية الدور الأول؛ ليتوج بطلاً للشتاء بعد فوزه على القادسية السبت الماضي في لقاء مؤجل رافعًا رصيده لـ 38 نقطة، بفارق نقطة عن العين الوصيف.

ويلعب اليوم الخليج مع المجزل، والشعلة مع العين، ونجران مع الجبلين، وأُحد مع الثقبة، وجدة مع النجوم.

فعلى ملعبه في سيهات يستقبل الخليج الثاني عشر برصيد 23 نقطة ضيفه المجزل العشرين بـ 13 نقطة، فيما يواجه الشعلة العاشر بـ 26 نقطة ضيفه العين صاحب المركز الثاني بـ 37 نقطة.

ويلتقي نجران الثالث عشر ضيفه الجبلين الحادي عشر بـ 26 نقطة على ملعب جامعة نجران، فيما يحل الثقبة الخامس بـ 30 نقطة ضيفًا على أحد الرابع بـ 31 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع جدة التاسع بـ 26 نقطة بالنجوم التاسع عشر بـ 15 نقطة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.