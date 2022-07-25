جراحة قلب ناجحة لمريضة "سبعينية" بمستشفى الملك سلمان العسكري

كانت تعاني ضيقاً شديداً في الصمام الأورطي وتم تغييره باستخدام القسطرة

نجح فريق طبي من قسم جراحة القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 74 عاماً أدخلت المستشفى إثر ضيق شديد في الصمام الأورطي.

وأوضح مدير المستشفى اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني أن المريضة كانت تعاني ضيقاً شديداً في التنفس، وقد تم إجراء عملية تغيير الصمام باستخدام القسطرة عن طريق شريان الفخذ.

وتابع "الزهراني": تُعرف هذه المنطقة بأنها منطقة دقيقة وحيوية، ولذلك عادة يتم الاعتماد على قياسات دقيقة، لذا تم استخدام جهاز الأشعة المقطعية الحديث (256 شريحة) في أخذ القياسات اللازمة، مع العلم بأنه سابقاً كان يتم استخدام جراحة القلب المفتوح لعلاج مثل هذه الحالات، والمريضة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.