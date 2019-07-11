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"تويتر" يعود للعمل بعد العطل المفاجئ

عاد موقع "تويتر" للعمل بعد أن تعرض لعطل مفاجئ خلال الـ50 دقيقة الماضية، فيما رصد الموقع العالمي المتخصص في المواقع الإلكترونية "داون ديتيكور" أكثر من 50 ألف بلاغ بالعطل في أنحاء العالم.

وكان موقع "تويتر" تعرض لعطل مفاجئ اليوم لاحظه عدد كبير من مستخدميه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا، وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطله عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسة أو إرسال التغريدات.

___

عطل مفاجئ في "تويتر" في المملكة والولايات المتحدة وشمال إفريقيا

تعرض "تويتر" قبل قليل لعطل مفاجئ لاحظه عدد كبير من المستخدمين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا.

وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر" عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسة أو إرسال التغريدات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" يعود للعمل بعد العطل المفاجئ
سبق

عاد موقع "تويتر" للعمل بعد أن تعرض لعطل مفاجئ خلال الـ50 دقيقة الماضية، فيما رصد الموقع العالمي المتخصص في المواقع الإلكترونية "داون ديتيكور" أكثر من 50 ألف بلاغ بالعطل في أنحاء العالم.

وكان موقع "تويتر" تعرض لعطل مفاجئ اليوم لاحظه عدد كبير من مستخدميه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا، وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطله عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسة أو إرسال التغريدات.

___

عطل مفاجئ في "تويتر" في المملكة والولايات المتحدة وشمال إفريقيا

تعرض "تويتر" قبل قليل لعطل مفاجئ لاحظه عدد كبير من المستخدمين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا.

وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر" عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسة أو إرسال التغريدات.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
10:37 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:02 PM

"تويتر" يعود للعمل بعد العطل المفاجئ

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
9
6,865

عاد موقع "تويتر" للعمل بعد أن تعرض لعطل مفاجئ خلال الـ50 دقيقة الماضية، فيما رصد الموقع العالمي المتخصص في المواقع الإلكترونية "داون ديتيكور" أكثر من 50 ألف بلاغ بالعطل في أنحاء العالم.

وكان موقع "تويتر" تعرض لعطل مفاجئ اليوم لاحظه عدد كبير من مستخدميه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا، وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطله عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسة أو إرسال التغريدات.

___

عطل مفاجئ في "تويتر" في المملكة والولايات المتحدة وشمال إفريقيا

تعرض "تويتر" قبل قليل لعطل مفاجئ لاحظه عدد كبير من المستخدمين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا.

وكان من أبرز الشكاوى بشأن عطل "تويتر" عدم القدرة على تحميل الصفحة الرئيسة أو إرسال التغريدات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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