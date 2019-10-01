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إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان

لشهر صفر وتشمل مساعدات نقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2,046,245,859 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,406,903,784 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,108,272 ريالاً، بينما تم صرف 102,614,303 ريالات؛ لدعم جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى343,619,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، كما تم إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة التي لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل؛ حيث بلغت قيمتها 37.005.360 ريالاً".

وأوضحت الوزارة أن جُل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دورياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بوساطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

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إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان
سبق

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2,046,245,859 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,406,903,784 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,108,272 ريالاً، بينما تم صرف 102,614,303 ريالات؛ لدعم جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى343,619,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، كما تم إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة التي لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل؛ حيث بلغت قيمتها 37.005.360 ريالاً".

وأوضحت الوزارة أن جُل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دورياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بوساطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
11:24 AM

إيداع مليارَي ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان

لشهر صفر وتشمل مساعدات نقدية للغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: إن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ 2,046,245,859 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,406,903,784 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,108,272 ريالاً، بينما تم صرف 102,614,303 ريالات؛ لدعم جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى343,619,500 ريال بدل غلاء معيشة، وتم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، كما تم إيداع مبالغ الحقيبة والزي المدرسي للحالات المستحقة التي لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل؛ حيث بلغت قيمتها 37.005.360 ريالاً".

وأوضحت الوزارة أن جُل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم دورياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بوساطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

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