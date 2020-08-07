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"النيابة" تكشف متى تصبح حوادث السير "جرائم كبيرة" وتوضح العقوبة

أكدت أنه دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص ووفقاً لـ"لائحة حالات التعدي"

أوضحت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن ١٥ يوماً.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

وأضافت: "كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يقرر للحق الخاص".

وتابعت: "فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسب بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفترة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة" تكشف متى تصبح حوادث السير "جرائم كبيرة" وتوضح العقوبة
سبق

أوضحت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن ١٥ يوماً.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

وأضافت: "كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يقرر للحق الخاص".

وتابعت: "فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسب بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفترة".

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
07:12 PM

"النيابة" تكشف متى تصبح حوادث السير "جرائم كبيرة" وتوضح العقوبة

أكدت أنه دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص ووفقاً لـ"لائحة حالات التعدي"

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ذياب الشمري - الرياض
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أوضحت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن ١٥ يوماً.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص".

وأضافت: "كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يقرر للحق الخاص".

وتابعت: "فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسب بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفترة".

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