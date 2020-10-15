مسجّلًا موقفًا إنسانيًّا.. حارس أمن برجال ألمع يساعد مراجعًا من أصحاب الهمم

في تصرف عفوي ولَم يكن يعلم بالتصوير

رصدت عدسة مراجع لمستشفى رجال ألمع موقفًا إنسانيًّا مشرّفًا لحارس الأمن حسن علي آل خلبان، أحد العاملين بقسم الأمن والسلامة بالعيادات الخارجية، وهو يساعد مراجعًا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، للجلوس على كرسيه المتحرك حينما كان يقوم بعمله المعتاد بتنظيم توقف المركبات في المواقف الخارجية.

ويعكس هذا المشهد الصورة الحقيقية لأبناء الوطن المخلصين الذين يقدمون نماذج مشرفة وما يتحلّون به من أدب جمّ وحسن تعامل وتجسيد جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لتقديم أفضل خدمات للمواطن والمقيم.

فيما أكد عدد من العاملين في المستشفى أن حارس الأمن ذو خلق عالٍ ورجل يحمل من الخير الكثير، مشددين بأن تصرفه عفوي ولَم يكن يعلم بالتصوير.