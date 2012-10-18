الخميس المقبل.. "سليمان الحبيب" ينظم المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والولادة

بمشاركة "24" متحدثًا من الأطباء العالميين المتخصصين.. و"16" ساعة معتمدة

تستعد أكاديمية د.سليمان الحبيب الطبية، لإطلاق المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والولادة "GLOBAL PERSPECTIVE ON WOMEN’S HEALTH"، الخميس القادم وفي الفترة من 21- 23 أكتوبر 2021م، والذي من المقرر أن يشارك فيه 24 متحدثًا من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله "24" محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع "16" ساعة.

وأوضح البروفيسور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبيبة، أن هذا المؤتمر سيقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفًا الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب وأطباء الأطفال وفِرَق التمريض لهذه التخصصات، علاوة على أخصائيي التغذية.

وأشار د.العمري إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى، حول آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة وإلقاء نظرة عامة على الإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد، علاوة على مناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل، بالإضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم وغيرها.

من جهتها قالت الدكتورة شاذية مقصود استشارية أمراض النساء والولادة الحاصلة على الزمالة البريطانية والأيرلندية ورئيس اللجنة المنظمة: إن هذا المؤتمر يُعقد في نسخته الثالثة، ويهدف إلى تدريب الأطباء على المهارات الأساسية لعلاج أمراض النساء والولادة، ومواكبة آخر التطورات فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص.

وأضافت "مقصود" أن اللجنة حرصت على توفير كل المتطلبات وتنويع الفعاليات وعدد الخبرات والتجارب العالمية والمحلية المشاركة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذا المؤتمر العلمي.

ودعت كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة لحضور المحاضرات وورش العمل، إلى التسجيل عبر الرابط https://hmg.com/en/medicalprofessionals/CME/pages/obgyne_3rd.aspx?itemID=17.

جدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية، وإيمانًا منها بأهمية إقامة هذه مثل هذه المؤتمرات الدولية لتطوير الأداء المهني للكوادر الطبية.