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الأربعاء المقبل .. الدوحة تحتضن مواجهة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني

بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي.. في دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة المباراة المؤجلة بين فريق ذوب آهن الإيراني الكروي الأول ونظيره النصر السعودي في ختام الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

حيث تقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة. حيث تنطلق المباراة عند الساعة 9:30 مساء.

وكان من المقرر أن يلتقي النصر مع ذوب آهن الإيراني في مواجهة حسم الصدارة المجموعة الأولى الثلاثاء الماضي 21 مايو الجاري على ملعب كربلاء الدولي في كربلاء إلا أنه تأجل اللقاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأربعاء المقبل .. الدوحة تحتضن مواجهة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني
سبق

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة المباراة المؤجلة بين فريق ذوب آهن الإيراني الكروي الأول ونظيره النصر السعودي في ختام الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

حيث تقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة. حيث تنطلق المباراة عند الساعة 9:30 مساء.

وكان من المقرر أن يلتقي النصر مع ذوب آهن الإيراني في مواجهة حسم الصدارة المجموعة الأولى الثلاثاء الماضي 21 مايو الجاري على ملعب كربلاء الدولي في كربلاء إلا أنه تأجل اللقاء.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:57 PM

الأربعاء المقبل .. الدوحة تحتضن مواجهة النصر السعودي وذوب آهن الإيراني

بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي.. في دوري أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة المباراة المؤجلة بين فريق ذوب آهن الإيراني الكروي الأول ونظيره النصر السعودي في ختام الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

حيث تقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة. حيث تنطلق المباراة عند الساعة 9:30 مساء.

وكان من المقرر أن يلتقي النصر مع ذوب آهن الإيراني في مواجهة حسم الصدارة المجموعة الأولى الثلاثاء الماضي 21 مايو الجاري على ملعب كربلاء الدولي في كربلاء إلا أنه تأجل اللقاء.

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