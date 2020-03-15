النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توفيت وابنها في الكويت.. أهالي "بداء تبوك" يطالبون بثلاجة للموتى

لديهم مغسلة في القرية ومناشدتهم لحفظ الجنائز لحين انتهاء الإجراءات

طالَبَ أهالي مركز "بداء" التابع لمحافظة الوجه في منطقة تبوك، بإيجاد ثلاجة للموتى في قريتهم؛ نظرًا لوجود مغسلة أموات في القرية.

وقال المواطن عويض بن عبود البلوي: إن القرية تحتاج لثلاجة موتى لحفظ الجنائز فيها حتى الانتهاء من إجراءات الدفن.

ويذكر "البلوي" موقفًا لسيدة توفيت وابنها الوحيد في الكويت؛ مما أجبرهم على الانتظار وعدم دفنها حتى حضور ابنها، وتم وضعها في غرفة مكيفة كأحد الحلول المؤقتة.

تبوك مركز بداء محافظة الوجه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توفيت وابنها في الكويت.. أهالي "بداء تبوك" يطالبون بثلاجة للموتى
سبق

طالَبَ أهالي مركز "بداء" التابع لمحافظة الوجه في منطقة تبوك، بإيجاد ثلاجة للموتى في قريتهم؛ نظرًا لوجود مغسلة أموات في القرية.

وقال المواطن عويض بن عبود البلوي: إن القرية تحتاج لثلاجة موتى لحفظ الجنائز فيها حتى الانتهاء من إجراءات الدفن.

ويذكر "البلوي" موقفًا لسيدة توفيت وابنها الوحيد في الكويت؛ مما أجبرهم على الانتظار وعدم دفنها حتى حضور ابنها، وتم وضعها في غرفة مكيفة كأحد الحلول المؤقتة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:46 AM

توفيت وابنها في الكويت.. أهالي "بداء تبوك" يطالبون بثلاجة للموتى

لديهم مغسلة في القرية ومناشدتهم لحفظ الجنائز لحين انتهاء الإجراءات

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
4,484

طالَبَ أهالي مركز "بداء" التابع لمحافظة الوجه في منطقة تبوك، بإيجاد ثلاجة للموتى في قريتهم؛ نظرًا لوجود مغسلة أموات في القرية.

وقال المواطن عويض بن عبود البلوي: إن القرية تحتاج لثلاجة موتى لحفظ الجنائز فيها حتى الانتهاء من إجراءات الدفن.

ويذكر "البلوي" موقفًا لسيدة توفيت وابنها الوحيد في الكويت؛ مما أجبرهم على الانتظار وعدم دفنها حتى حضور ابنها، وتم وضعها في غرفة مكيفة كأحد الحلول المؤقتة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,495

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة