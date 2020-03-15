توفيت وابنها في الكويت.. أهالي "بداء تبوك" يطالبون بثلاجة للموتى

لديهم مغسلة في القرية ومناشدتهم لحفظ الجنائز لحين انتهاء الإجراءات

طالَبَ أهالي مركز "بداء" التابع لمحافظة الوجه في منطقة تبوك، بإيجاد ثلاجة للموتى في قريتهم؛ نظرًا لوجود مغسلة أموات في القرية.

وقال المواطن عويض بن عبود البلوي: إن القرية تحتاج لثلاجة موتى لحفظ الجنائز فيها حتى الانتهاء من إجراءات الدفن.

ويذكر "البلوي" موقفًا لسيدة توفيت وابنها الوحيد في الكويت؛ مما أجبرهم على الانتظار وعدم دفنها حتى حضور ابنها، وتم وضعها في غرفة مكيفة كأحد الحلول المؤقتة.