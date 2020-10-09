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"المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات أممية خلال جائحة كورونا

لضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الخميس، في الاجتماع الافتراضي المنعقد حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جائحة كوفيد-19.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة.

حضر الاجتماع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير، ورئيس قسم الجمعية العامة في وفد المملكة محمد العسيري.

المعلمي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات أممية خلال جائحة كورونا
سبق

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الخميس، في الاجتماع الافتراضي المنعقد حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جائحة كوفيد-19.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة.

حضر الاجتماع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير، ورئيس قسم الجمعية العامة في وفد المملكة محمد العسيري.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:12 PM

"المعلمي" يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات أممية خلال جائحة كورونا

لضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الخميس، في الاجتماع الافتراضي المنعقد حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جائحة كوفيد-19.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة.

حضر الاجتماع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير، ورئيس قسم الجمعية العامة في وفد المملكة محمد العسيري.

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