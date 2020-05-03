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شاهد .. بلدية روضة سدير تواصل جولاتها الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق والتموينات

لجنة المسح الميداني شاركت في الكشف على التجمعات العمالية لمنع تفشي "كورونا"

تواصل بلدية روضة سدير تكثيف جولاتها الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق المركزية التموينية، وذلك للتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي: البلدية تواصل العمل اليومي وعلى عدة فترات بتنفيذ جولاتها الرقابية من قِبل مراقبي الصحة في البلدية للكشف على جميع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، وتمشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين في هذه البلاد من تقديم الإمكانات اللازمة لمكافحة هذا فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف: "يتم متابعة المذبوحات في مسلخ البلدية والكشف عليها من قِبل الطبيب البيطري في البلدية، كما يتم عمل جولات تعقيم يوميًا على جميع ممرات وأرصفة ومداخل الأسواق المركزية التموينية ومحطات الوقود وأسواق الخضار واللحوم والمرافق العامة ومقرات الدوائر الحكومية وسكن العمالة في مركز روضة سدير ومركز التويم ومركز الداخلة ومركز المعشبة".

وتابع: "وتشارك البلدية مع لجان التقصي والمسح الميداني للوقوف على سكن عمال الشركات والتأكد من تطبيقهم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأردف: "أقدم شكري وتقديري لوزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو أمين منطقة الرياض ولوكيل أمين منطقة الرياض المكلف على متابعتهم المستمرة لأعمال الأمانات والبلديات وتقديم التسهيلات لأعمالهم الميدانية في مكافحة فيروس كورونا، متمنيًا السلامة للجميع وداعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

بلدية روضة سدير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. بلدية روضة سدير تواصل جولاتها الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق والتموينات
سبق

تواصل بلدية روضة سدير تكثيف جولاتها الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق المركزية التموينية، وذلك للتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي: البلدية تواصل العمل اليومي وعلى عدة فترات بتنفيذ جولاتها الرقابية من قِبل مراقبي الصحة في البلدية للكشف على جميع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، وتمشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين في هذه البلاد من تقديم الإمكانات اللازمة لمكافحة هذا فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف: "يتم متابعة المذبوحات في مسلخ البلدية والكشف عليها من قِبل الطبيب البيطري في البلدية، كما يتم عمل جولات تعقيم يوميًا على جميع ممرات وأرصفة ومداخل الأسواق المركزية التموينية ومحطات الوقود وأسواق الخضار واللحوم والمرافق العامة ومقرات الدوائر الحكومية وسكن العمالة في مركز روضة سدير ومركز التويم ومركز الداخلة ومركز المعشبة".

وتابع: "وتشارك البلدية مع لجان التقصي والمسح الميداني للوقوف على سكن عمال الشركات والتأكد من تطبيقهم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأردف: "أقدم شكري وتقديري لوزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو أمين منطقة الرياض ولوكيل أمين منطقة الرياض المكلف على متابعتهم المستمرة لأعمال الأمانات والبلديات وتقديم التسهيلات لأعمالهم الميدانية في مكافحة فيروس كورونا، متمنيًا السلامة للجميع وداعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:02 AM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:05 AM

شاهد .. بلدية روضة سدير تواصل جولاتها الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق والتموينات

لجنة المسح الميداني شاركت في الكشف على التجمعات العمالية لمنع تفشي "كورونا"

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فلاح الجوفان - الرياض
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تواصل بلدية روضة سدير تكثيف جولاتها الرقابية على المحال والمطاعم والأسواق المركزية التموينية، وذلك للتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي: البلدية تواصل العمل اليومي وعلى عدة فترات بتنفيذ جولاتها الرقابية من قِبل مراقبي الصحة في البلدية للكشف على جميع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، وتمشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين في هذه البلاد من تقديم الإمكانات اللازمة لمكافحة هذا فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف: "يتم متابعة المذبوحات في مسلخ البلدية والكشف عليها من قِبل الطبيب البيطري في البلدية، كما يتم عمل جولات تعقيم يوميًا على جميع ممرات وأرصفة ومداخل الأسواق المركزية التموينية ومحطات الوقود وأسواق الخضار واللحوم والمرافق العامة ومقرات الدوائر الحكومية وسكن العمالة في مركز روضة سدير ومركز التويم ومركز الداخلة ومركز المعشبة".

وتابع: "وتشارك البلدية مع لجان التقصي والمسح الميداني للوقوف على سكن عمال الشركات والتأكد من تطبيقهم للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأردف: "أقدم شكري وتقديري لوزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو أمين منطقة الرياض ولوكيل أمين منطقة الرياض المكلف على متابعتهم المستمرة لأعمال الأمانات والبلديات وتقديم التسهيلات لأعمالهم الميدانية في مكافحة فيروس كورونا، متمنيًا السلامة للجميع وداعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

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