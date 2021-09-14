النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. سيدات السهـام يمثلن الوطن في المحفل العـالمي

الحكيـر اجتمع بالبعثـة السعـودية قبل المغـادرة

عقد مشعل الحكيـر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، اجتماعاً مع البعثة السعـودية المشاركة في "بطولة العالم للسهام في الولايات المتحدة الأمريكية – يانكتون" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16-26 سبتمبر الجـاري، حيث ستشارك ثلاث راميات سعوديات في منافسات القوس الأولمبي لأول مرة في بطولة رسمية، وهن: مشاعل العتيبي، سارة سامي بن سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة في القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و 3 آخرين في القوس الأولمبي هم: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". وسيرافق البعثة المدرب بول روبيرتس وإداري البعثة أسماء الشعبان، فيما سيشارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام في اجتماعات الاتحاد الدولي والتي ستعقد على هامش البطولة وتنطلق يوم الخميس القادم.

وقدم "الحكير" شكره للرماة والراميات على ما بذلوه خلال المعسكر الداخلي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، وشدد على أهمية تحقيق النتائج الإيجابية وتشريف الوطن، مؤكداً أن شعاره الدائم سيكون "التفاؤل" بمستقبل مشرق لرياضة السهام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لأول مرة.. سيدات السهـام يمثلن الوطن في المحفل العـالمي
سبق

عقد مشعل الحكيـر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، اجتماعاً مع البعثة السعـودية المشاركة في "بطولة العالم للسهام في الولايات المتحدة الأمريكية – يانكتون" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16-26 سبتمبر الجـاري، حيث ستشارك ثلاث راميات سعوديات في منافسات القوس الأولمبي لأول مرة في بطولة رسمية، وهن: مشاعل العتيبي، سارة سامي بن سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة في القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و 3 آخرين في القوس الأولمبي هم: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". وسيرافق البعثة المدرب بول روبيرتس وإداري البعثة أسماء الشعبان، فيما سيشارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام في اجتماعات الاتحاد الدولي والتي ستعقد على هامش البطولة وتنطلق يوم الخميس القادم.

وقدم "الحكير" شكره للرماة والراميات على ما بذلوه خلال المعسكر الداخلي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، وشدد على أهمية تحقيق النتائج الإيجابية وتشريف الوطن، مؤكداً أن شعاره الدائم سيكون "التفاؤل" بمستقبل مشرق لرياضة السهام.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:36 PM

لأول مرة.. سيدات السهـام يمثلن الوطن في المحفل العـالمي

الحكيـر اجتمع بالبعثـة السعـودية قبل المغـادرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,510

عقد مشعل الحكيـر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، اجتماعاً مع البعثة السعـودية المشاركة في "بطولة العالم للسهام في الولايات المتحدة الأمريكية – يانكتون" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16-26 سبتمبر الجـاري، حيث ستشارك ثلاث راميات سعوديات في منافسات القوس الأولمبي لأول مرة في بطولة رسمية، وهن: مشاعل العتيبي، سارة سامي بن سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة في القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و 3 آخرين في القوس الأولمبي هم: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". وسيرافق البعثة المدرب بول روبيرتس وإداري البعثة أسماء الشعبان، فيما سيشارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام في اجتماعات الاتحاد الدولي والتي ستعقد على هامش البطولة وتنطلق يوم الخميس القادم.

وقدم "الحكير" شكره للرماة والراميات على ما بذلوه خلال المعسكر الداخلي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، وشدد على أهمية تحقيق النتائج الإيجابية وتشريف الوطن، مؤكداً أن شعاره الدائم سيكون "التفاؤل" بمستقبل مشرق لرياضة السهام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة