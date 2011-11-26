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تنظيم الإخوان الإرهابي فسادٌ في الحرث والنسل.. برنامج بإسلامية جازان

محاضرات وندوات تستمر على مدى 15 يومًا تقام بعد المغرب بالقاعة الرئيسية

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بعد غد، برنامج (تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي- فساد الحرث والنسل) الذي سيفتتحه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي، في قاعة الفرع الرئيسية، ويلقي محاضرة بعنوان: "خطر تنظيم الإخوان المسلمين على الأمة"؛ وذلك بعد صلاة المغرب.. والبرنامج عبارة عن محاضرات وندوات تستمر على مدى خمسة عشر يومًا، انطلاقًا من الثالث عشر إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري يشارك فيها نخبة من الدعاة والمختصين.

حيث يبين خلالها بعض أهداف هذا التنظيم الذي يسعى لزعزعة الأمن داخل المملكة العربية السعودية، كما يبيّن خطر هذه الفرقة على الأمة الإسلامية، ويوضح الطرق الصحيحة لإنقاذ المجتمع المسلم من خطرهم وعدم اتباع أهوائهم.

وأكد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن تنظيم الإخوان المسلمين يشكل خطرًا كبيرًا على الأمة الإسلامية وخاصة فئة الشباب منها من الرجال والنساء وهذه المحاضرات والبرامج تأتي لتعري أهدافهم الخبيثة والإرهابية والدنيئة على المجتمع، مقدمًا شكره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه بحماية المسلمين من أفكار هذه الفرقة الضالة ومتابعته لمثل هذه البرامج، كما وجه الشكر للشيخ عواد بن سبتي العنزي على تلبيته الدعوة ومشاركته في هذا البرنامج المبارك.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنظيم الإخوان الإرهابي فسادٌ في الحرث والنسل.. برنامج بإسلامية جازان
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بعد غد، برنامج (تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي- فساد الحرث والنسل) الذي سيفتتحه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي، في قاعة الفرع الرئيسية، ويلقي محاضرة بعنوان: "خطر تنظيم الإخوان المسلمين على الأمة"؛ وذلك بعد صلاة المغرب.. والبرنامج عبارة عن محاضرات وندوات تستمر على مدى خمسة عشر يومًا، انطلاقًا من الثالث عشر إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري يشارك فيها نخبة من الدعاة والمختصين.

حيث يبين خلالها بعض أهداف هذا التنظيم الذي يسعى لزعزعة الأمن داخل المملكة العربية السعودية، كما يبيّن خطر هذه الفرقة على الأمة الإسلامية، ويوضح الطرق الصحيحة لإنقاذ المجتمع المسلم من خطرهم وعدم اتباع أهوائهم.

وأكد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن تنظيم الإخوان المسلمين يشكل خطرًا كبيرًا على الأمة الإسلامية وخاصة فئة الشباب منها من الرجال والنساء وهذه المحاضرات والبرامج تأتي لتعري أهدافهم الخبيثة والإرهابية والدنيئة على المجتمع، مقدمًا شكره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه بحماية المسلمين من أفكار هذه الفرقة الضالة ومتابعته لمثل هذه البرامج، كما وجه الشكر للشيخ عواد بن سبتي العنزي على تلبيته الدعوة ومشاركته في هذا البرنامج المبارك.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:36 AM

تنظيم الإخوان الإرهابي فسادٌ في الحرث والنسل.. برنامج بإسلامية جازان

محاضرات وندوات تستمر على مدى 15 يومًا تقام بعد المغرب بالقاعة الرئيسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بعد غد، برنامج (تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي- فساد الحرث والنسل) الذي سيفتتحه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي، في قاعة الفرع الرئيسية، ويلقي محاضرة بعنوان: "خطر تنظيم الإخوان المسلمين على الأمة"؛ وذلك بعد صلاة المغرب.. والبرنامج عبارة عن محاضرات وندوات تستمر على مدى خمسة عشر يومًا، انطلاقًا من الثالث عشر إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري يشارك فيها نخبة من الدعاة والمختصين.

حيث يبين خلالها بعض أهداف هذا التنظيم الذي يسعى لزعزعة الأمن داخل المملكة العربية السعودية، كما يبيّن خطر هذه الفرقة على الأمة الإسلامية، ويوضح الطرق الصحيحة لإنقاذ المجتمع المسلم من خطرهم وعدم اتباع أهوائهم.

وأكد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن تنظيم الإخوان المسلمين يشكل خطرًا كبيرًا على الأمة الإسلامية وخاصة فئة الشباب منها من الرجال والنساء وهذه المحاضرات والبرامج تأتي لتعري أهدافهم الخبيثة والإرهابية والدنيئة على المجتمع، مقدمًا شكره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه بحماية المسلمين من أفكار هذه الفرقة الضالة ومتابعته لمثل هذه البرامج، كما وجه الشكر للشيخ عواد بن سبتي العنزي على تلبيته الدعوة ومشاركته في هذا البرنامج المبارك.

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