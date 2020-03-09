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"آل الشيخ" يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من "كورونا"

تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً يتضمن تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة التي بجانب برادات المياه.

ويأتي ذلك في سياق متابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمستجدات فيروس "كورونا" (COVID19)، وحرصاً على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من "كورونا"
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً يتضمن تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة التي بجانب برادات المياه.

ويأتي ذلك في سياق متابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمستجدات فيروس "كورونا" (COVID19)، وحرصاً على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
07:38 PM

"آل الشيخ" يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من "كورونا"

تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً يتضمن تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، وإيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة التي بجانب برادات المياه.

ويأتي ذلك في سياق متابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمستجدات فيروس "كورونا" (COVID19)، وحرصاً على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.

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