النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

"تعليم نجران" يشكل لجنة للعمل التطوعي لمواجهة جائحة "‎كورونا"

لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة "العمل التطوعي" على مستوى الإدارة، برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، وعضوية عدد من الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة جائحة "كورونا".

وتتولى اللجنة والتي شكلت بناءً على توجيهات وزير التعليم مهمة إعداد خطة للمشروع على مستوى الإدارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم والمساندة، وتشكيل لجان الإشراف الميداني حسب الاحتياج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

ويستمر عمل اللجنة حتى انجلاء الوباء، وتكون اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس وفق متطلبات العمل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم نجران" يشكل لجنة للعمل التطوعي لمواجهة جائحة "‎كورونا"
سبق

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة "العمل التطوعي" على مستوى الإدارة، برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، وعضوية عدد من الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة جائحة "كورونا".

وتتولى اللجنة والتي شكلت بناءً على توجيهات وزير التعليم مهمة إعداد خطة للمشروع على مستوى الإدارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم والمساندة، وتشكيل لجان الإشراف الميداني حسب الاحتياج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

ويستمر عمل اللجنة حتى انجلاء الوباء، وتكون اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس وفق متطلبات العمل.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:31 PM

"تعليم نجران" يشكل لجنة للعمل التطوعي لمواجهة جائحة "‎كورونا"

لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة

A A A
علي حفول - نجران
0
720

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة "العمل التطوعي" على مستوى الإدارة، برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، وعضوية عدد من الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة جائحة "كورونا".

وتتولى اللجنة والتي شكلت بناءً على توجيهات وزير التعليم مهمة إعداد خطة للمشروع على مستوى الإدارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم والمساندة، وتشكيل لجان الإشراف الميداني حسب الاحتياج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

ويستمر عمل اللجنة حتى انجلاء الوباء، وتكون اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس وفق متطلبات العمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة