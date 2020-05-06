"تعليم نجران" يشكل لجنة للعمل التطوعي لمواجهة جائحة "‎كورونا"

لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة "العمل التطوعي" على مستوى الإدارة، برئاسة المساعد للشؤون التعليمية، وعضوية عدد من الإدارات والأقسام المعنية؛ لتقديم الدعم والمساندة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة جائحة "كورونا".

وتتولى اللجنة والتي شكلت بناءً على توجيهات وزير التعليم مهمة إعداد خطة للمشروع على مستوى الإدارة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم والمساندة، وتشكيل لجان الإشراف الميداني حسب الاحتياج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها، والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك، وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

ويستمر عمل اللجنة حتى انجلاء الوباء، وتكون اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس وفق متطلبات العمل.