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بالفيديو.. خطر الدهس يتربص بطالبات مجمع مدارس بـ"كعكية مكة"

مناشدات لإيجاد حلول من جهات الاختصاص

يتربص الموت المحدق بطالبات مجمع إحدى المدارس، حيث يترقب مرتادو الطريق حدوث ما لا تحمد عقباه في أي وقت، إذ يتجاوز عدد من طالبات المرحلة الابتدائية، طيلة أيام الأسبوع، الطريق السريع في شارع إبراهيم الخليل بالكعكية.

وخص أحد قراء "سبق"، الصحيفة، بمقطع فيديو يوضح الخطر الذي يحدق بعدد من الطالبات برفقة أبيهم وهم يقطعون الطريق السريع ومخاوف من تعرضهن لدهس.

وناشد صاحب المقطع الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير جسر للمشاة يخدم طلاب مجمع المدارس الواقع في الطرف الآخر من الطريق؛ حرصًا على سلامتهم من خطر الدهس.

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بالفيديو.. خطر الدهس يتربص بطالبات مجمع مدارس بـ"كعكية مكة"
سبق

يتربص الموت المحدق بطالبات مجمع إحدى المدارس، حيث يترقب مرتادو الطريق حدوث ما لا تحمد عقباه في أي وقت، إذ يتجاوز عدد من طالبات المرحلة الابتدائية، طيلة أيام الأسبوع، الطريق السريع في شارع إبراهيم الخليل بالكعكية.

وخص أحد قراء "سبق"، الصحيفة، بمقطع فيديو يوضح الخطر الذي يحدق بعدد من الطالبات برفقة أبيهم وهم يقطعون الطريق السريع ومخاوف من تعرضهن لدهس.

وناشد صاحب المقطع الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير جسر للمشاة يخدم طلاب مجمع المدارس الواقع في الطرف الآخر من الطريق؛ حرصًا على سلامتهم من خطر الدهس.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:20 PM

بالفيديو.. خطر الدهس يتربص بطالبات مجمع مدارس بـ"كعكية مكة"

مناشدات لإيجاد حلول من جهات الاختصاص

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,146

يتربص الموت المحدق بطالبات مجمع إحدى المدارس، حيث يترقب مرتادو الطريق حدوث ما لا تحمد عقباه في أي وقت، إذ يتجاوز عدد من طالبات المرحلة الابتدائية، طيلة أيام الأسبوع، الطريق السريع في شارع إبراهيم الخليل بالكعكية.

وخص أحد قراء "سبق"، الصحيفة، بمقطع فيديو يوضح الخطر الذي يحدق بعدد من الطالبات برفقة أبيهم وهم يقطعون الطريق السريع ومخاوف من تعرضهن لدهس.

وناشد صاحب المقطع الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير جسر للمشاة يخدم طلاب مجمع المدارس الواقع في الطرف الآخر من الطريق؛ حرصًا على سلامتهم من خطر الدهس.

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