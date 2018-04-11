النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 شهراً لتعود الحياة الطبيعية.. بريطانيا تربط القرار بتوفر اللقاح

وزراء يرغبون في رفع أكثر أجزاء الحظر تقييداً بما في ذلك المدارس

أفاد مسئولون بريطانيون، بأن الحياة الطبيعية ستبقى معلقة حتى يتوفر لقاح الفيروس في غضون 18 شهراً تقريباً.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نصيحة العمل من المنزل والبقاء فيه لمدة سبعة أيام إذا كانت لديك أعراض، من المحتمل أن تظل مستمرة خلال العام المقبل.

وقالت الصحيفة: "يرغب الوزراء في رفع أكثر أجزاء الحظر تقييداً، بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر، في غضون أسابيع".

وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن "إستراتيجية الخروج الحقيقية" الوحيدة هي لقاح أو علاج.. حتى ذلك الحين، سيتعين على المملكة المتحدة التكيُّف مع "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال مسؤول، الليلة الماضية، لصحيفة "التليجراف"، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تمّ فرضها على البريطانيين يمكن أن تكون "غير محدّدة المدة".

وتمّت مناقشة الخطط الرسمية لتشجيع الإبعاد الاجتماعي على أساس طوعي طويل الأمد، حيث تواصل الحكومة إجراء محادثات حول المدة التي يمكن للبريطانيين من خلالها التعامل مع الإجراءات الحالية. يمكن ترك بعض التدابير، مثل العمل عن بُعد، في مكانها لفترة أطول.

وقال دومينيك راب؛ الذي يحل محل منصب رئيس الوزراء؛ وهو مريض: "من السابق لأوانه رفع الإغلاق الكامل، الذي سيتم تمديده رسمياً، الخميس المقبل، لأسابيع عدة".

ويتوقع العلماء أن يتم التخلص من القيود تدريجياً.. يقولون إن البعض سيبقى في مكانه حتى يكون هناك لقاح، يتوقعون أن يستغرق ذلك 18 شهراً، لمنع ارتفاع مستويات العدوى مرة أخرى.

واعترف وزير الصحة مات هانكوك؛ الليلة الماضية، بأن الأثر الاقتصادي للحظر سيؤدي إلى وفيات، فيما يسعى الوزراء لإقامة توازن بين السيطرة على الوباء وتخفيف الأضرار الناجمة عن الإغلاق.

ومن المقرر تخفيف القواعد التي تلحق الضرر الأكبر، مثل إغلاق المدارس والشركات الصغيرة، أولاً، فيما أشار مصدر إلى أن الإجراءات الفعالة الأخرى التي لا تضر بالاقتصاد يجب أن تصبح "مدمجة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
18 شهراً لتعود الحياة الطبيعية.. بريطانيا تربط القرار بتوفر اللقاح
سبق

أفاد مسئولون بريطانيون، بأن الحياة الطبيعية ستبقى معلقة حتى يتوفر لقاح الفيروس في غضون 18 شهراً تقريباً.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نصيحة العمل من المنزل والبقاء فيه لمدة سبعة أيام إذا كانت لديك أعراض، من المحتمل أن تظل مستمرة خلال العام المقبل.

وقالت الصحيفة: "يرغب الوزراء في رفع أكثر أجزاء الحظر تقييداً، بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر، في غضون أسابيع".

وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن "إستراتيجية الخروج الحقيقية" الوحيدة هي لقاح أو علاج.. حتى ذلك الحين، سيتعين على المملكة المتحدة التكيُّف مع "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال مسؤول، الليلة الماضية، لصحيفة "التليجراف"، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تمّ فرضها على البريطانيين يمكن أن تكون "غير محدّدة المدة".

وتمّت مناقشة الخطط الرسمية لتشجيع الإبعاد الاجتماعي على أساس طوعي طويل الأمد، حيث تواصل الحكومة إجراء محادثات حول المدة التي يمكن للبريطانيين من خلالها التعامل مع الإجراءات الحالية. يمكن ترك بعض التدابير، مثل العمل عن بُعد، في مكانها لفترة أطول.

وقال دومينيك راب؛ الذي يحل محل منصب رئيس الوزراء؛ وهو مريض: "من السابق لأوانه رفع الإغلاق الكامل، الذي سيتم تمديده رسمياً، الخميس المقبل، لأسابيع عدة".

ويتوقع العلماء أن يتم التخلص من القيود تدريجياً.. يقولون إن البعض سيبقى في مكانه حتى يكون هناك لقاح، يتوقعون أن يستغرق ذلك 18 شهراً، لمنع ارتفاع مستويات العدوى مرة أخرى.

واعترف وزير الصحة مات هانكوك؛ الليلة الماضية، بأن الأثر الاقتصادي للحظر سيؤدي إلى وفيات، فيما يسعى الوزراء لإقامة توازن بين السيطرة على الوباء وتخفيف الأضرار الناجمة عن الإغلاق.

ومن المقرر تخفيف القواعد التي تلحق الضرر الأكبر، مثل إغلاق المدارس والشركات الصغيرة، أولاً، فيما أشار مصدر إلى أن الإجراءات الفعالة الأخرى التي لا تضر بالاقتصاد يجب أن تصبح "مدمجة".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:52 PM

18 شهراً لتعود الحياة الطبيعية.. بريطانيا تربط القرار بتوفر اللقاح

وزراء يرغبون في رفع أكثر أجزاء الحظر تقييداً بما في ذلك المدارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,812

أفاد مسئولون بريطانيون، بأن الحياة الطبيعية ستبقى معلقة حتى يتوفر لقاح الفيروس في غضون 18 شهراً تقريباً.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نصيحة العمل من المنزل والبقاء فيه لمدة سبعة أيام إذا كانت لديك أعراض، من المحتمل أن تظل مستمرة خلال العام المقبل.

وقالت الصحيفة: "يرغب الوزراء في رفع أكثر أجزاء الحظر تقييداً، بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر، في غضون أسابيع".

وذكرت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن "إستراتيجية الخروج الحقيقية" الوحيدة هي لقاح أو علاج.. حتى ذلك الحين، سيتعين على المملكة المتحدة التكيُّف مع "الوضع الطبيعي الجديد".

وقال مسؤول، الليلة الماضية، لصحيفة "التليجراف"، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تمّ فرضها على البريطانيين يمكن أن تكون "غير محدّدة المدة".

وتمّت مناقشة الخطط الرسمية لتشجيع الإبعاد الاجتماعي على أساس طوعي طويل الأمد، حيث تواصل الحكومة إجراء محادثات حول المدة التي يمكن للبريطانيين من خلالها التعامل مع الإجراءات الحالية. يمكن ترك بعض التدابير، مثل العمل عن بُعد، في مكانها لفترة أطول.

وقال دومينيك راب؛ الذي يحل محل منصب رئيس الوزراء؛ وهو مريض: "من السابق لأوانه رفع الإغلاق الكامل، الذي سيتم تمديده رسمياً، الخميس المقبل، لأسابيع عدة".

ويتوقع العلماء أن يتم التخلص من القيود تدريجياً.. يقولون إن البعض سيبقى في مكانه حتى يكون هناك لقاح، يتوقعون أن يستغرق ذلك 18 شهراً، لمنع ارتفاع مستويات العدوى مرة أخرى.

واعترف وزير الصحة مات هانكوك؛ الليلة الماضية، بأن الأثر الاقتصادي للحظر سيؤدي إلى وفيات، فيما يسعى الوزراء لإقامة توازن بين السيطرة على الوباء وتخفيف الأضرار الناجمة عن الإغلاق.

ومن المقرر تخفيف القواعد التي تلحق الضرر الأكبر، مثل إغلاق المدارس والشركات الصغيرة، أولاً، فيما أشار مصدر إلى أن الإجراءات الفعالة الأخرى التي لا تضر بالاقتصاد يجب أن تصبح "مدمجة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,263
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,877
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة