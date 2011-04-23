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"الجوازات" تتيح خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت

إلكترونياً.. دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": يمكنك الآن تجديد جواز سفرك إلكترونياً وفي أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز.

وأشارت إلى إمكانية تسلّمه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة "واصل" من البريد السعودي.

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"الجوازات" تتيح خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت
سبق

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": يمكنك الآن تجديد جواز سفرك إلكترونياً وفي أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز.

وأشارت إلى إمكانية تسلّمه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة "واصل" من البريد السعودي.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
02:59 PM

"الجوازات" تتيح خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت

إلكترونياً.. دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
2,567

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": يمكنك الآن تجديد جواز سفرك إلكترونياً وفي أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز.

وأشارت إلى إمكانية تسلّمه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة "واصل" من البريد السعودي.

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