النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن بجدة.. ارتدى بدلة عسكرية ورتبة جندي أول

تحفّظ عليهما وعلى المركبة وسُلما إلى شرطة تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة

قادت يقظة رجال الأمن بدوريات جدة إلى ضبط مقيم يمني الجنسية، وهو يرتدي بدلة عسكرية منتحلاً صفة رجل أمن.
وتفصيلاً، أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بواجبها الميداني، المعتاد، اشتبهت في شخصين داخل مركبة مظللة بالكامل، بحي أم السلم، وعند استيقافهما والتأكد من وضعهما، اتضح أن أحدهما من الجنسية اليمنية، ويرتدي بدلة عسكرية، تابعة لأحد القطاعات، وبرتبة جندي أول، وبرفقته شخص آخر سعودي يُشتبه أن يكون من أصحاب السوابق؛ الذين يقومون بانتحال شخصية رجال الأمن.

وقد تم التحفظ عليهما وعلى المركبة وتسليمهما إلى شرطة المنتزهات، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن بجدة.. ارتدى بدلة عسكرية ورتبة جندي أول
سبق

قادت يقظة رجال الأمن بدوريات جدة إلى ضبط مقيم يمني الجنسية، وهو يرتدي بدلة عسكرية منتحلاً صفة رجل أمن.
وتفصيلاً، أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بواجبها الميداني، المعتاد، اشتبهت في شخصين داخل مركبة مظللة بالكامل، بحي أم السلم، وعند استيقافهما والتأكد من وضعهما، اتضح أن أحدهما من الجنسية اليمنية، ويرتدي بدلة عسكرية، تابعة لأحد القطاعات، وبرتبة جندي أول، وبرفقته شخص آخر سعودي يُشتبه أن يكون من أصحاب السوابق؛ الذين يقومون بانتحال شخصية رجال الأمن.

وقد تم التحفظ عليهما وعلى المركبة وتسليمهما إلى شرطة المنتزهات، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:50 PM

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن بجدة.. ارتدى بدلة عسكرية ورتبة جندي أول

تحفّظ عليهما وعلى المركبة وسُلما إلى شرطة تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
5,176

قادت يقظة رجال الأمن بدوريات جدة إلى ضبط مقيم يمني الجنسية، وهو يرتدي بدلة عسكرية منتحلاً صفة رجل أمن.
وتفصيلاً، أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بواجبها الميداني، المعتاد، اشتبهت في شخصين داخل مركبة مظللة بالكامل، بحي أم السلم، وعند استيقافهما والتأكد من وضعهما، اتضح أن أحدهما من الجنسية اليمنية، ويرتدي بدلة عسكرية، تابعة لأحد القطاعات، وبرتبة جندي أول، وبرفقته شخص آخر سعودي يُشتبه أن يكون من أصحاب السوابق؛ الذين يقومون بانتحال شخصية رجال الأمن.

وقد تم التحفظ عليهما وعلى المركبة وتسليمهما إلى شرطة المنتزهات، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,663
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,951
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,582
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,507

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة