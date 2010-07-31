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"الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتدنّياً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع".

وتستمر الحالة التي بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة التاسعة مساء.

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"الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتدنّياً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع".

وتستمر الحالة التي بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة التاسعة مساء.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
03:54 PM

"الأرصاد": أمطار وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الساعة 9 مساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,064

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً متوسطة إلى غزيرة وتدنّياً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع".

وتستمر الحالة التي بدأت منذ الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة التاسعة مساء.

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