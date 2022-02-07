ضحايا كورونا في 3 دول.. 129 وفاة جديدة بالمكسيك و59 بمصر و13 بكوريا الجنوبية

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت المكسيك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 10234 إصابة ‏جديدة، و129 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، عن ارتفاع عدد ‏‏‏الإصابات إلى خمسة ملايين و151525 إصابة؛ فيما بلغ عدد ‏الوفيات 309546 حالة وفاة.‏

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 2301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 59 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 439651 من ضمنهم 372332 حالة تم شفاؤها، و22936 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 35286 إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفًا و963.

كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة.