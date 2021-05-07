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تعيين "‏العتيبي" عميدًا للكلية التقنية بالجوف

أكد الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتكليف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي عميدًا للكلية التقنية بالجوف.

وعبّر "العتيبي" عن شكره وتقديره للمحافظ وجميع قيادات المؤسسة على هذه الثقة، مؤكدًا الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية بالكلية، وذلك ضمن الاستراتيجيات التي تتبنّاها المؤسسة لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد والإعانة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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تعيين "‏العتيبي" عميدًا للكلية التقنية بالجوف
سبق

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتكليف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي عميدًا للكلية التقنية بالجوف.

وعبّر "العتيبي" عن شكره وتقديره للمحافظ وجميع قيادات المؤسسة على هذه الثقة، مؤكدًا الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية بالكلية، وذلك ضمن الاستراتيجيات التي تتبنّاها المؤسسة لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد والإعانة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
06:07 PM

تعيين "‏العتيبي" عميدًا للكلية التقنية بالجوف

أكد الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتكليف ماجد بن عبدالعزيز العتيبي عميدًا للكلية التقنية بالجوف.

وعبّر "العتيبي" عن شكره وتقديره للمحافظ وجميع قيادات المؤسسة على هذه الثقة، مؤكدًا الاستمرار في مسيرة التطوير للعملية التدريبية بالكلية، وذلك ضمن الاستراتيجيات التي تتبنّاها المؤسسة لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد والإعانة.

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