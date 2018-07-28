أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.
مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غد
يشمل الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً
أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم
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مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-27
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:02 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:23 AM
مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غد
يشمل الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً
أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.
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