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مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غد

يشمل الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً

أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غد
سبق

أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:02 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:23 AM

مركز لقاحات كورونا بجامعة نورة يستقبل منسوبي "تعليم الرياض" بدءاً من غد

يشمل الطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز لقاحات كورونا بجامعة الأميرة نورة، عن استقبال منسوبي تعليم الرياض والطلاب والطالبات من الفئة العمرية من 12 حتى 18 عاماً؛ لأخذ لقاح كورونا، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن مسار مخصص لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات.

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