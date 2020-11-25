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النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 82.46 دولارًا للبرميل

فيما تتجه الأنظار حاليًا نحو "أوبك+" وخطواتها المقبلة

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الخميس؛ إذ يتابع المستثمرون كيفية استجابة المنتجين الرئيسيين للخام لقرار بعض الدول السحبَ من المخزونات الاستراتيجية لديها.

وقال "جيك ليبي" المحلل لدى "فيتش ريتنجز" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": "ربما ينتهي قرار بعض الدول بالسحب من المخزون الاستراتيجي لديها كانتصار قريب الأجل على الصعيد السياسي؛ لكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير دائم على أساسيات الخام".

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو "أوبك+" وخطواتها المقبلة، بعد قرار بعض الدول السحبَ من الاحتياطي الاستراتيجي، وأفاد تقرير بأن طاولة الاجتماعات لدى المجموعة وحلفائها قد تشهد أربعة اجتماعات في الأسبوع المقبل.

ومع ذلك أكدت مصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" لا تناقش في الوقت الحالي وقف زيادات إنتاج النفط المقررة بالفعل، حتى بعد قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بالسحب من المخزون الاستراتيجي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3% أو 21 سنتًا إلى 82.46 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير مسجلة 78.45 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 82.46 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الخميس؛ إذ يتابع المستثمرون كيفية استجابة المنتجين الرئيسيين للخام لقرار بعض الدول السحبَ من المخزونات الاستراتيجية لديها.

وقال "جيك ليبي" المحلل لدى "فيتش ريتنجز" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": "ربما ينتهي قرار بعض الدول بالسحب من المخزون الاستراتيجي لديها كانتصار قريب الأجل على الصعيد السياسي؛ لكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير دائم على أساسيات الخام".

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو "أوبك+" وخطواتها المقبلة، بعد قرار بعض الدول السحبَ من الاحتياطي الاستراتيجي، وأفاد تقرير بأن طاولة الاجتماعات لدى المجموعة وحلفائها قد تشهد أربعة اجتماعات في الأسبوع المقبل.

ومع ذلك أكدت مصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" لا تناقش في الوقت الحالي وقف زيادات إنتاج النفط المقررة بالفعل، حتى بعد قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بالسحب من المخزون الاستراتيجي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3% أو 21 سنتًا إلى 82.46 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير مسجلة 78.45 دولارًا للبرميل.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:01 AM

النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 82.46 دولارًا للبرميل

فيما تتجه الأنظار حاليًا نحو "أوبك+" وخطواتها المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات الخميس؛ إذ يتابع المستثمرون كيفية استجابة المنتجين الرئيسيين للخام لقرار بعض الدول السحبَ من المخزونات الاستراتيجية لديها.

وقال "جيك ليبي" المحلل لدى "فيتش ريتنجز" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز": "ربما ينتهي قرار بعض الدول بالسحب من المخزون الاستراتيجي لديها كانتصار قريب الأجل على الصعيد السياسي؛ لكن من غير المتوقع أن يكون له تأثير دائم على أساسيات الخام".

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو "أوبك+" وخطواتها المقبلة، بعد قرار بعض الدول السحبَ من الاحتياطي الاستراتيجي، وأفاد تقرير بأن طاولة الاجتماعات لدى المجموعة وحلفائها قد تشهد أربعة اجتماعات في الأسبوع المقبل.

ومع ذلك أكدت مصادر لوكالة "رويترز" أن "أوبك+" لا تناقش في الوقت الحالي وقف زيادات إنتاج النفط المقررة بالفعل، حتى بعد قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بالسحب من المخزون الاستراتيجي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3% أو 21 سنتًا إلى 82.46 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير مسجلة 78.45 دولارًا للبرميل.

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