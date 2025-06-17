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مدير طوارئ "الصحة العالمية": "ديكساميثازون" يمثل طفرة في مكافحة "كورونا"

شدَّد على ضرورة استخدامه بإشراف طبي دقيق

ذكر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الأربعاء أن نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج فيروس كورونا المستجد تمثل طفرة في مكافحة الجائحة.

وشدَّد على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت مدير برنامج الطوارئ في المنظمة إلى أنه من المهم جدًّا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وأعرب عن أمله بأن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

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مدير طوارئ "الصحة العالمية": "ديكساميثازون" يمثل طفرة في مكافحة "كورونا"
سبق

ذكر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الأربعاء أن نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج فيروس كورونا المستجد تمثل طفرة في مكافحة الجائحة.

وشدَّد على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت مدير برنامج الطوارئ في المنظمة إلى أنه من المهم جدًّا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وأعرب عن أمله بأن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:38 PM

مدير طوارئ "الصحة العالمية": "ديكساميثازون" يمثل طفرة في مكافحة "كورونا"

شدَّد على ضرورة استخدامه بإشراف طبي دقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الأربعاء أن نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج فيروس كورونا المستجد تمثل طفرة في مكافحة الجائحة.

وشدَّد على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت مدير برنامج الطوارئ في المنظمة إلى أنه من المهم جدًّا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وأعرب عن أمله بأن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

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