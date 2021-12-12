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إنستجرام تختبر نسختين من الخلاصة الزمنية لإطلاقها العام المقبل

كشف رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة اختبار نسختين من شريط الخلاصة الزمنية الخاص بالمستخدمين، تمهيداً لإطلاقها أوائل العام المقبل 2022.

وأوضح موسيري؛ في تصريحات نقلها موقع "تايمز نيوز ناو"، أن إصدارات الخلاصة الزمنية الجديدة، ستسمح للمستخدمين باختيار مفضلاتهم وإظهارها في الترتيب الأعلى لهم.

وسيسمح أحد إصدارات الخلاصة الزمنية لانستجرام بمشاهدة المنشورات لكل شخص يتابعونه بترتيب زمني، لكنه لم يذكر كيفية إظهار تلك العملية بعد.

ووعد موسيري؛ بأن تلك الاختبارات لن تأخذ وقتاً طويلا، وأنها ستظهر للعلن أوائل العام المقبل.

وكان موسيري؛ قد ذكر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن إنستجرام تعمل على نسختها من الخلاصة الزمنية، التي ستظهر مشاركات المستخدمين بترتيب زمني.

وتستخدم الخلاصة الزمنية حالياً الذكاء الاصطناعي لإنشاء ما يعده إنستجرام موجزاً أكثر تخصيصاً، بناءً على نشاط المستخدمين، لكنها ظلت غير شعبية بشكل عام بين شريحة واسعة من المستخدمين، على الرغم من تأكيدات الشركة بخلاف ذلك.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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إنستجرام تختبر نسختين من الخلاصة الزمنية لإطلاقها العام المقبل
سبق

كشف رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة اختبار نسختين من شريط الخلاصة الزمنية الخاص بالمستخدمين، تمهيداً لإطلاقها أوائل العام المقبل 2022.

وأوضح موسيري؛ في تصريحات نقلها موقع "تايمز نيوز ناو"، أن إصدارات الخلاصة الزمنية الجديدة، ستسمح للمستخدمين باختيار مفضلاتهم وإظهارها في الترتيب الأعلى لهم.

وسيسمح أحد إصدارات الخلاصة الزمنية لانستجرام بمشاهدة المنشورات لكل شخص يتابعونه بترتيب زمني، لكنه لم يذكر كيفية إظهار تلك العملية بعد.

ووعد موسيري؛ بأن تلك الاختبارات لن تأخذ وقتاً طويلا، وأنها ستظهر للعلن أوائل العام المقبل.

وكان موسيري؛ قد ذكر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن إنستجرام تعمل على نسختها من الخلاصة الزمنية، التي ستظهر مشاركات المستخدمين بترتيب زمني.

وتستخدم الخلاصة الزمنية حالياً الذكاء الاصطناعي لإنشاء ما يعده إنستجرام موجزاً أكثر تخصيصاً، بناءً على نشاط المستخدمين، لكنها ظلت غير شعبية بشكل عام بين شريحة واسعة من المستخدمين، على الرغم من تأكيدات الشركة بخلاف ذلك.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
11:06 AM

إنستجرام تختبر نسختين من الخلاصة الزمنية لإطلاقها العام المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشف رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة اختبار نسختين من شريط الخلاصة الزمنية الخاص بالمستخدمين، تمهيداً لإطلاقها أوائل العام المقبل 2022.

وأوضح موسيري؛ في تصريحات نقلها موقع "تايمز نيوز ناو"، أن إصدارات الخلاصة الزمنية الجديدة، ستسمح للمستخدمين باختيار مفضلاتهم وإظهارها في الترتيب الأعلى لهم.

وسيسمح أحد إصدارات الخلاصة الزمنية لانستجرام بمشاهدة المنشورات لكل شخص يتابعونه بترتيب زمني، لكنه لم يذكر كيفية إظهار تلك العملية بعد.

ووعد موسيري؛ بأن تلك الاختبارات لن تأخذ وقتاً طويلا، وأنها ستظهر للعلن أوائل العام المقبل.

وكان موسيري؛ قد ذكر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن إنستجرام تعمل على نسختها من الخلاصة الزمنية، التي ستظهر مشاركات المستخدمين بترتيب زمني.

وتستخدم الخلاصة الزمنية حالياً الذكاء الاصطناعي لإنشاء ما يعده إنستجرام موجزاً أكثر تخصيصاً، بناءً على نشاط المستخدمين، لكنها ظلت غير شعبية بشكل عام بين شريحة واسعة من المستخدمين، على الرغم من تأكيدات الشركة بخلاف ذلك.

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