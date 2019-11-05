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ناصيف البياوي يقود الدفة الفنية للعدالة

أعلن نادي العدالة التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمقال إسكندر القصري.

وغرد نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "الكابتن نصيف البياوي يقود العدالة حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في قيادة الفريق وكل الشكر والتقدير لوكيل أعماله الأستاذ عبدالرحمن الخنين".


ويحتل العدالة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ناصيف البياوي يقود الدفة الفنية للعدالة
سبق

أعلن نادي العدالة التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمقال إسكندر القصري.

وغرد نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "الكابتن نصيف البياوي يقود العدالة حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في قيادة الفريق وكل الشكر والتقدير لوكيل أعماله الأستاذ عبدالرحمن الخنين".


ويحتل العدالة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:28 PM

ناصيف البياوي يقود الدفة الفنية للعدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلن نادي العدالة التعاقد مع التونسي ناصيف البياوي، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للمقال إسكندر القصري.

وغرد نادي العدالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "الكابتن نصيف البياوي يقود العدالة حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق في قيادة الفريق وكل الشكر والتقدير لوكيل أعماله الأستاذ عبدالرحمن الخنين".


ويحتل العدالة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، وخسر في 5 لقاءات حتى الآن.

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