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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

سحب ركامية رعدية على جيزان وعسير وعوالق ترابية بنجران والرياض وطقس شديد الحرارة بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتَي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساءً إلى جنوبية غربية 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتَي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساءً إلى جنوبية غربية 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:08 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

سحب ركامية رعدية على جيزان وعسير وعوالق ترابية بنجران والرياض وطقس شديد الحرارة بالشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة)، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتَي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي تتحول مساءً إلى جنوبية غربية 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

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