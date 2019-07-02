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"البيئة" تنشىء مركزاً لإنتاج الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية

المرحلة الثانية تتضمن إقامة دورات تدريبية للعاملين من الوزارة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية، بهدف تطوير إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية بشكل كمي، وتكوين الكوادر الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى نشر ثقافة الاعتماد عليها في مكافحة الآفات الزراعية.

وقالت الوزارة: المرحلة الأولى التي بدأت بتوقيع عقد تقديم خدمات فنية واستشارية بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وشركة أمنيوم فلاحي سوس SAOAS المغربية، لصالح الوزارة، تضمنت وضع المواصفات الفنية لتأهيل البنية التحتية لمركز أبحاث الزراعة العضوية لتكون جاهزة كوحدات تربية للأعداء الحيوية المستهدفة، ووضع مواصفات فنية لإنشاء بيوت حامية لإكثار الأعداء الحيوية، إضافة إلى إنشاء مبنى لإنتاج الأعداء الحيوية.

وأضافت "البيئة": مشروع إنشاء مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية، يهدف إلى تطوير إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية بشكل كمي، وتكوين الكوادر الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى نشر الاعتماد على المكافحة الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية التي تعد صديقة للبيئة، وتشجيع التوجه نحو الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن دعم الاستثمار في هذا المجال مستقبلاً، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطويره.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ في شهر يناير القادم وتستمر حتى منتصف عام 2022م، حيث تهدف إلى نقل تقنيات إكثار الأعداء الحيوية، وإقامة دورات تدريبية للعاملين من الوزارة في هذا المجال، وزيارة الخبراء المختصين بشكل مستمر.

يُذكر أن وزارة البيئة وضمن مبادرة تطوير الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية، قامت بحصر وتوثيق الأعداء الحيوية المحلية بالمملكة، ودراسة الجدوى الاقتصادية منها، بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تنشىء مركزاً لإنتاج الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية، بهدف تطوير إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية بشكل كمي، وتكوين الكوادر الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى نشر ثقافة الاعتماد عليها في مكافحة الآفات الزراعية.

وقالت الوزارة: المرحلة الأولى التي بدأت بتوقيع عقد تقديم خدمات فنية واستشارية بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وشركة أمنيوم فلاحي سوس SAOAS المغربية، لصالح الوزارة، تضمنت وضع المواصفات الفنية لتأهيل البنية التحتية لمركز أبحاث الزراعة العضوية لتكون جاهزة كوحدات تربية للأعداء الحيوية المستهدفة، ووضع مواصفات فنية لإنشاء بيوت حامية لإكثار الأعداء الحيوية، إضافة إلى إنشاء مبنى لإنتاج الأعداء الحيوية.

وأضافت "البيئة": مشروع إنشاء مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية، يهدف إلى تطوير إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية بشكل كمي، وتكوين الكوادر الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى نشر الاعتماد على المكافحة الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية التي تعد صديقة للبيئة، وتشجيع التوجه نحو الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن دعم الاستثمار في هذا المجال مستقبلاً، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطويره.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ في شهر يناير القادم وتستمر حتى منتصف عام 2022م، حيث تهدف إلى نقل تقنيات إكثار الأعداء الحيوية، وإقامة دورات تدريبية للعاملين من الوزارة في هذا المجال، وزيارة الخبراء المختصين بشكل مستمر.

يُذكر أن وزارة البيئة وضمن مبادرة تطوير الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية، قامت بحصر وتوثيق الأعداء الحيوية المحلية بالمملكة، ودراسة الجدوى الاقتصادية منها، بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
04:42 PM

"البيئة" تنشىء مركزاً لإنتاج الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية

المرحلة الثانية تتضمن إقامة دورات تدريبية للعاملين من الوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية لمكافحة الآفات الزراعية، بهدف تطوير إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية بشكل كمي، وتكوين الكوادر الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى نشر ثقافة الاعتماد عليها في مكافحة الآفات الزراعية.

وقالت الوزارة: المرحلة الأولى التي بدأت بتوقيع عقد تقديم خدمات فنية واستشارية بين الجمعية السعودية للزراعة العضوية وشركة أمنيوم فلاحي سوس SAOAS المغربية، لصالح الوزارة، تضمنت وضع المواصفات الفنية لتأهيل البنية التحتية لمركز أبحاث الزراعة العضوية لتكون جاهزة كوحدات تربية للأعداء الحيوية المستهدفة، ووضع مواصفات فنية لإنشاء بيوت حامية لإكثار الأعداء الحيوية، إضافة إلى إنشاء مبنى لإنتاج الأعداء الحيوية.

وأضافت "البيئة": مشروع إنشاء مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية، يهدف إلى تطوير إنتاج وإكثار الأعداء الحيوية بشكل كمي، وتكوين الكوادر الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى نشر الاعتماد على المكافحة الحيوية في مكافحة الآفات الزراعية التي تعد صديقة للبيئة، وتشجيع التوجه نحو الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن دعم الاستثمار في هذا المجال مستقبلاً، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطويره.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ في شهر يناير القادم وتستمر حتى منتصف عام 2022م، حيث تهدف إلى نقل تقنيات إكثار الأعداء الحيوية، وإقامة دورات تدريبية للعاملين من الوزارة في هذا المجال، وزيارة الخبراء المختصين بشكل مستمر.

يُذكر أن وزارة البيئة وضمن مبادرة تطوير الإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية، قامت بحصر وتوثيق الأعداء الحيوية المحلية بالمملكة، ودراسة الجدوى الاقتصادية منها، بالتعاون مع جامعة الملك سعود.

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