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آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

أدى آلاف المصلين المقدسيين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد، حيث شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقاً كبيراً للمواطنين المقدسيين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد، وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين في خطبة العيد: المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو ظالم.

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آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى
سبق

أدى آلاف المصلين المقدسيين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد، حيث شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقاً كبيراً للمواطنين المقدسيين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد، وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين في خطبة العيد: المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو ظالم.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:24 PM

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى آلاف المصلين المقدسيين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن أكثر من 27 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد، حيث شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقاً كبيراً للمواطنين المقدسيين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد، وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين في خطبة العيد: المسجد الأقصى المبارك هو مسجد للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه معتد أو ظالم.

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